Захватчики продолжают обстреливать Николаевскую область. В частности, враг атаковал и город Снигиревку.

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Последствия атаки на Снегиревку

По состоянию на 09:30 спасатели сообщают, что в результате обстрелов россиян в Снегиревке 30 жилых домов повреждены, 11 полностью уничтожены.

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают там работы по тушению пожаров и разборке конструкций.

Напомним, ранее стало известно, что в результате вражеской атаки на Снегиревку погиб 1 человек , еще 6 деблокировали из-под завалов.