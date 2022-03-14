Авиационный обстрел города произошел ориентировочно в 6 утра. Об этом сообщили в ГСЧС в Николаевской области.

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Спасатели деблокировали из-под завалов 6 человек.

Работникам ГСЧС удалось локализовать пожары, сейчас продолжаются работы по разборке конструкций.

Председатель Снигиревской ОТГ Инны Бойко сообщила, что жители, у которых в результате обстрела повреждены дома, поселят в помещении бывшего территориального центра социального обслуживания.

Напомним, в ночь на 14 марта в большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога, которая длилась более 5 часов.

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