Людям стоит находиться в укрытиях до второй сирены, что будет сигнализировать отбой воздушной тревоги, сообщает 24 канал.
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Напомним, тревогу объявили практически во всех областях Украины. Подробный перечень можно увидеть здесь.
В МВД сообщили, что ночь была достаточно сложной. Под Киевом работала артиллерия, а в Харькове раздавались взрывы.
Кроме того, около 5:30 взрывы слышали и в Ровенской области. Как впоследствии сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль, в результате авиаудара была повреждена телевизионная башня. Сейчас на месте работают соответствующие службы.
Что делать в случае воздушной тревоги
- Когда услышите сирены, включите радио или телевизор – в течение нескольких минут там будут сообщать важную информацию.
- Закройте окна, выключите свет и электроприборы, перекройте газ.
- Оденьте и возьмите с собой заранее подготовленный "тревожный чемоданчик" с набором необходимых вещей. В частности, там должны быть документы и запас продуктов и воды.
- Как можно скорее отправляйтесь в ближайшее укрытие или другое безопасное место.
- По возможности предупредите о тревоге соседей и помогите спуститься людям, которые в этом нуждаются.
- Оставайтесь в укрытии до сигнала отбоя тревоги. Помните, что покидать его раньше, опасно для жизни.
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