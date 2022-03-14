Людям варто перебувати в укриттях до другої сирени, що сигналізуватиме відбій повітряної тривоги, повідомляє 24 канал.
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Нагадаємо, тривогу оголосили майже практично у всіх областях України. Детальний перелік можна побачити тут.
Що робити у випадку повітряної тривоги
- Коли почуєте сирени, увімкніть радіо або телевізор – впродовж кількох хвилин там повідомлятимуть важливу інформацію.
- Закрийте вікна, вимкніть світло та електроприлади, перекрийте газ.
- Одягніть та візьміть із собою заздалегідь підготовлену "тривожну валізку" з набором необхідних речей. Зокрема, там мають бути документи й запас продуктів та води.
- Якомога швидше вирушайте до найближчого укриття чи іншого безпечного місця.
- За можливості попередьте про тривогу сусідів та допоможіть спуститися людям, які цього потребують.
- Залишайте в укритті до сигналу відбою тривоги. Пам'ятайте, що покидати його раніше, небезпечно для життя.
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