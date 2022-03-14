Людям варто перебувати в укриттях до другої сирени, що сигналізуватиме відбій повітряної тривоги, повідомляє 24 канал.

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Нагадаємо, тривогу оголосили майже практично у всіх областях України. Детальний перелік можна побачити тут.

Що робити у випадку повітряної тривоги

  • Коли почуєте сирени, увімкніть радіо або телевізор – впродовж кількох хвилин там повідомлятимуть важливу інформацію.
  • Закрийте вікна, вимкніть світло та електроприлади, перекрийте газ.
  • Одягніть та візьміть із собою заздалегідь підготовлену "тривожну валізку" з набором необхідних речей. Зокрема, там мають бути документи й запас продуктів та води.
  • Якомога швидше вирушайте до найближчого укриття чи іншого безпечного місця.
  • За можливості попередьте про тривогу сусідів та допоможіть спуститися людям, які цього потребують.
  • Залишайте в укритті до сигналу відбою тривоги. Пам'ятайте, що покидати його раніше, небезпечно для життя.

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