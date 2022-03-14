Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі телемарафону на каналі “Рада”, передає 24 канал.

До теми Кадиров заявив, що він вже на підході до Києва: Арестович у відповідь потролив "завойовника"

За його словами, під Києвом і зараз чути, як працює українська артилерія. Йдеться про Західний та Південно-Західний напрямки.

Яка ситуація в Маріуполі? Вадим Денисенко розповів, що 13 березня в Маріуполі у одному з локальних боїв вдалося відтіснити росіян і розбити одну їхню бригаду.

Під Ізюмом також вдалося зробити невеликий контрнаступ, і трохи відкинути росіян. Адже Ізюм один з ключових напрямків російської армії, бо це дорога на схід до Донбасу,

– повідомив радник міністра МВС.

Додамо, що вночі неподалік Рівного люди чули звуки вибухів . Перед цим в області оголосили повітряну тривогу. Крім того, під Рівним було видно 2 спалахи.

Важливо – Страшні кадри з Романівського мосту, який зруйнували окупанти: