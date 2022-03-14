Об этом рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире телемарафона на канале “Рада”, передает 24 канал.

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По его словам, под Киевом и сейчас слышно, как работает украинская артиллерия. Речь идет о Западном и Юго-западном направлениях.

Какова ситуация в Мариуполе? Вадим Денисенко рассказал, что 13 марта в Мариуполе в одном из локальных боев удалось оттеснить русских и разбить одну их бригаду.

Под Изюмом также удалось совершить небольшое контрнаступление, и немного отбросить русских. Ведь изюм одно из ключевых направлений российской армии, потому что это дорога на восток в Донбасс,

– сообщил советник министра МВД.

Добавим, что ночью недалеко от Ровно люди слышали звуки взрывов. Перед этим в области объявили воздушную тревогу. Кроме того, под Ровно было видно 2 вспышки.

Важно – страшные кадры с Романовского моста, который разрушили оккупанты: