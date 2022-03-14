У цій ситуації важливо не панікувати, а виконувати усі інструкції, повідомляє 24 канал.
Цікаво ЗМІ повідомляють, що активіст захопив віллу дочки Путіна у Франції
У багатьох регіонах України – повітряна тривога
Йдеться про Київ, Львів, Вінницю, Івано-Франківськ, Запоріжжя, Суми, Харків, Рівне. А також Полтавську, Дніпропетровську, Черкаську, Чернівецьку та Хмельницьку області!
Жителям цих міст та регіонів варто сховатися в укриття. Крім того, потрібно допомогти друзям, рідним чи сусідам знайти безпечне місце. Усі обов'язково мають залишатися у сховищах до скасування тривоги.