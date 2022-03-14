Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким утром 14 марта сообщил, что рашисты продолжают атаковать область.

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Россияне нанесли удар по Первомайску

Первомайск – тоже удар,

– написал Ким.

Пока неизвестно, есть ли жертвы или пострадавшие в результате обстрела города. Не сообщают также и о возможных разрушениях.

Напомним, ранее стало известно, что россияне утром 14 марта обстреляли город Снигиревка Николаевской области. В результате вражеской атаки погиб один человек, повреждены 5 жилых домов.

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