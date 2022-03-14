Глава Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім вранці 14 березня повідомив, що рашисти продовжують атакувати область.
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Росіяни завдали удару по Первомайську
Первомайськ – теж удар,
– написав Кім.
Поки невідомо, чи є жертви або постраждалі внаслідок обстрілу міста. Не повідомляють також і про можливі руйнування.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни вранці 14 березня обстріляли місто Снігурівка, що на Миколаївщині. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, пошкоджені 5 житлових будинків.
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