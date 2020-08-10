После появления результатов экзит-полов на выборах президента Беларуси люди вышли на многотысячные протесты. Им в противовес выступил ОМОН. Пока в Минске силовики применяют светошумовые гранаты и стрелковое оружие с резиновыми пулями, в некоторых городах ОМОН против протестующих, или и вовсе перешел на их сторону.

О том, как ведет себя ОМОН в разных городах Беларуси, читайте в материале 24 канала.

Важно В Минске люди избили Омоновцев: силовики применили светошумовые гранаты – видео

Наиболее злостным является поведение столичных силовиков. Там автомобиль Омона въехал в толпу протестующих, в результате чего многие пострадали.

Далее силовики применили светошумовые гранаты, а ближе к ночи пошло в действие и стрелковое оружие с резиновыми пулями. В Минске продолжаются активные противостояния между протестующими и силовиками.

В городе Лида, что на западе Беларуси, ОМОН опустил щиты перед протестующими. В этом 100-тысячном городе силовики поддержали протестующих, которые в ответ начали скандировать: "Верым! Можам! Пераможам".

Также есть информация, что ОМОН опустил щиты и перед протестующими в Пинске – 130-тысячном городе на юге Беларуси.

В городе Барановичи ситуация еще интереснее. Там на улицы города вышла огромная толпа, к которой присоединились около 8 тысяч человек. Поэтому силовикам просто нечего им противопоставить, а потому отступили.

В Барановичах ОМОН отступил против протестующих: смотрите видео