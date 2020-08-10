Після появи результатів екзит-полів на виборах президента Білорусі люди вийшли на багатотисячні протести. Їм на противагу виступив ОМОН. Поки в Мінську силовики застосовують світлошумові гранати й стрілецьку зброю з гумовими кулями, в деяких містах ОМОН або проти протестувальників, або й зовсім перейшов на їхній бік.

Про те, як поводиться ОМОН у різних містах Білорусі, читайте в матеріалі 24 каналу.

Важливо У Мінську люди побили ОМОНівців: силовики застосували світлошумові гранати – відео

Найбільш злісною є поведінка столичних силовиків. Там автомобіль ОМОНу в'їхав у натовп протестувальників, внаслідок чого є багато постраждалих.

Далі силовики застосували світлошумові гранати, а ближче до ночі пішла в дію й стрілецька зброя з гумовими кулями. У Мінську тривають активні протистояння між протестувальниками й силовиками.

У місті Ліда, що на заході Білорусі, ОМОН опустив щити перед протестувальниками. У цьому 100-тисячному місті силовики підтримали протестувальників, які у відповідь почали скандувати: "Верым! Можам! Пераможам".

Також є інформація, що ОМОН опустив щити й перед протестувальниками в Пінську – 130-тисячному місті на півдні Білорусі.

У місті Барановічі ситуація ще цікавіше. Там на вулиці міста вийшов величезний натовп, до якого долучилися близько 8 тисяч людей. Тож силовики просто не мали чого їм протиставити, а тому відступили.

У Барановичах ОМОН відступив проти протестувальників: дивіться відео

Натомість у місті Новопольцьк учасники протестів зіграли у футбол з силовиками.

Дивіться відео: