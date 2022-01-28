За последнюю неделю в крупных городах страны резко возросло количество пациентов, которых семейные врачи направляют на ПЦР-тестирование.
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Ивано-Франковск
В последнюю неделю перед пунктами забора биоматериала для ПЦР-исследования на коронавирус во франковских поликлиниках ежедневно образовываются значительные очереди. Люди стараются соблюдать социальную дистанцию, но некоторым приходится стоять часами.
Очереди на ПЦР в Ивано-Франковске / Фото Galka
Очереди на ПЦР в Ивано-Франковске / Фото Galka
Львов
Во Львове аналогичная ситуация. В частности, 26 января возле поликлиники на улице Химической собралось более сотни человек, которые получили направление от семейного врача.
Каждый день мы берем до 160-170 мазков на ПЦР-исследование. Раньше мы в среднем, допустим, месяц октябрь, ноябрь, декабрь, принимали 30-40 тестов. Из них мы выявляли 7 – 8 положительных ПЦР. Теперь, когда мы берем 160 – 170, то в зависимости в какие дни – приходит и до 70% положительных, и 50% положительных,
– рассказала заведующая поликлиникой 1-й городской больницы 1 ТМО Львова Любомира Луцевич.
Очереди на ПЦР во Львове / Фото Суспільне
Винница
На территории Винницкой области продолжается очередной рост коронавирусной инфекции. За вчерашний день было протестировано 3 186 образцов, соответственно обнаружен и подтвержден коронавирус у 1 512 человек. Большинство из них находятся на амбулаторном лечении под наблюдением медицинских работников учреждений здравоохранения,
– рассказал заведующий отделом ГУ "Винницкий областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" Степан Томин.
Очереди на ПЦР в Виннице / Фото Суспільне
Ровно
Ровно, которое недавно перешло в красную зону карантина, не исключение – в городе образовываются длинные очереди перед пунктами ПЦР-тестирования. Фото было опубликовано в местном инстаграм-сообществе. Люди стараются четко соблюдать социальную дистанцию.
Очереди на ПЦР в Ровно / Фото Rivne_1283
Очереди на ПЦР в Ровно / Фото Rivne_1283
Луцк
За последнюю неделю количество людей, направляемых на ПЦР-тест в Луцке, выросло в десять раз. Людям приходится стоять по несколько часов, многие с температурой. Не все пациенты помещаются в здании, поэтому кому-то приходится стоять на улице. Из-за наплыва пациентов, которых нужно тестировать, сейчас анализы берут не двое, а четверо медработников.
Начиная с 14 января было 60-70 человек, вчера (24 января – ред.) было 155 обследований, сегодня – 315. Мы понимаем, что завтра может быть еще больше, потому что заболеваемость растет,
– рассказала заведующая отделением Людмила Пилькевич.
Очереди на ПЦР в Луцке / Фото Суспільне
Как получить направление на бесплатный ПЦР-тест
Источник: Центр общественного здоровья
- Бесплатный ПЦР-тест на коронавирус могут сделать пациентам, у которых выражены симптомы ОРВИ, пневмонии или тяжелого острого респираторного синдрома.
- Пациенту с подозрением на COVID-19 необходимо связаться со своим семейным врачом, рассказать о симптомах и получить бесплатное тестирование или направление на забор материала для бесплатного тестирования.
- Если у вас нет семейного врача, как раз пора подписать декларацию. Некоторые заведения практикуют заключение декларации дистанционно.