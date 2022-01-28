За останній тиждень у великих містах країни різко зросла кількість пацієнтів, яких сімейні лікарі направляють на ПЛР тестування. Найскладніша ситуація на Заході України.
До теми Що робити, якщо отримали позитивний ПЛР-тест на COVID-19: алгоритм дій від МОЗ
Івано-Франківськ
Останній тиждень перед пунктами забору біоматеріалу для ПЛР-дослідження на коронавірус в івано-франківських поліклініках щодня утворюються значні черги. Люди намагаються дотримуватися соціальної дистанції, але деяким доводиться стояти годинами.
Черги на ПЛР в Івано-Франківську / Фото Galka
Черги на ПЛР в Івано-Франківську / Фото Galka
Львів
У Львові аналогічна ситуація. Зокрема 26 січня біля поліклініки на вулиці Хімічній зібралася понад сотня людей, які отримали скерування від сімейного лікаря.
Кожний день ми беремо до 160 – 170 мазків на ПЛР-дослідження. Раніше у жовтні, листопаді, грудні, ми брали у середньому 30 – 40 тестів. З них ми виявляли 7 – 8 позитивних ПЛР. Тепер, як ми беремо 160 – 170, то залежно в які дні – приходить і до 70% позитивних і 50%,
– розповіла завідувачка поліклініки 1-ї міської лікарні 1 ТМО Львова Любомира Луцевич.
Черги на ПЛР у Львові / Фото Суспільне
Черги на ПЛР у Львові / Фото Суспільне
Вінниця
На території Вінниччини триває чергове зростання на коронавірусну інфекцію. За вчорашній день було протестовано 3 186 зразків, відповідно виявлено та підтверджено коронавірус у 1 512 осіб. Більшість із них перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом медичних працівників закладів охорони здоров'я,
– розповів завідувач відділу ДУ "Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" Степан Томин.
Черги на ПЛР у Вінниці / Фото Суспільне
Рівне
Рівне, яке нещодавно перейшло у червону зону карантину, не виключення – у місті утворюються довжелезні черги перед пунктами ПЛР-тестування. Фото опублікували у місцевій Інстаграм-спільноті. Люди намагаються чітко дотримуватися соціальної дистанції.
Черги на ПЛР у Рівному / Фото Rivne_1283
Черги на ПЛР у Рівному / Фото Rivne_1283
Луцьк
За останній тиждень кількість людей, яких скеровують на ПЛР-тест у Луцьку, зросла удесятеро. Людям доводиться стояти по декілька годин, багато хто з температурою. Не всі пацієнти поміщаються у будівлі, тож декому доводиться стояти на вулиці. Через наплив пацієнтів, яких потрібно тестувати, нині аналізи беруть не двоє, а четверо медпрацівників.
Починаючи з 14-го січня було 60-70 людей, вчора (24 січня – ред.) було 155 обстежень, сьогодні — 315. Ми розуміємо, що завтра може бути ще більше, бо захворюваність росте,
– розповіла завідувачка відділення Людмила Пількевич.
Черги на ПЛР у Луцьку / Фото Суспільне
Як отримати направлення на безкоштовний ПЛР-тест
Джерело: Центр громадського здоров'я
- Безкоштовний ПЛР-тест на коронавірус можуть зробити пацієнтам, у яких є виражені симптоми ГРВІ, пневмонії або тяжкого гострого респіраторного синдрому.
- Пацієнту з підозрою на COVID-19 необхідно зв'язатися зі своїм сімейним лікарем, розповісти про симптоми й отримати безкоштовне тестування чи направлення на забір матеріалу для безоплатного тестування.
- Якщо у вас немає сімейного лікаря, саме настав час підписати декларацію. Деякі заклади практикують укладення декларації дистанційно.