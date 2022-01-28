За останній тиждень у великих містах країни різко зросла кількість пацієнтів, яких сімейні лікарі направляють на ПЛР тестування. Найскладніша ситуація на Заході України.

До теми Що робити, якщо отримали позитивний ПЛР-тест на COVID-19: алгоритм дій від МОЗ

Івано-Франківськ

Останній тиждень перед пунктами забору біоматеріалу для ПЛР-дослідження на коронавірус в івано-франківських поліклініках щодня утворюються значні черги. Люди намагаються дотримуватися соціальної дистанції, але деяким доводиться стояти годинами.



Черги на ПЛР в Івано-Франківську / Фото Galka



Черги на ПЛР в Івано-Франківську / Фото Galka

Львів

У Львові аналогічна ситуація. Зокрема 26 січня біля поліклініки на вулиці Хімічній зібралася понад сотня людей, які отримали скерування від сімейного лікаря.

Кожний день ми беремо до 160 – 170 мазків на ПЛР-дослідження. Раніше у жовтні, листопаді, грудні, ми брали у середньому 30 – 40 тестів. З них ми виявляли 7 – 8 позитивних ПЛР. Тепер, як ми беремо 160 – 170, то залежно в які дні – приходить і до 70% позитивних і 50%,

– розповіла завідувачка поліклініки 1-ї міської лікарні 1 ТМО Львова Любомира Луцевич.



Черги на ПЛР у Львові / Фото Суспільне



Черги на ПЛР у Львові / Фото Суспільне Черги на ПЛР у Львові / Фото Суспільне

Вінниця

Останній тиждень у Вінниці також почала зростати захворюваність на коронавірус . Під Центром первинної медико-санітарної допомоги №2 люди стоять на вулиці по годину – півтори, щоб зробити ПЛР-тест. За день в закладі відбирають близько 300 – 400 зразків. Загалом щодня у місті роблять понад 3 тисячі ПЛР-тестувань.

На території Вінниччини триває чергове зростання на коронавірусну інфекцію. За вчорашній день було протестовано 3 186 зразків, відповідно виявлено та підтверджено коронавірус у 1 512 осіб. Більшість із них перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом медичних працівників закладів охорони здоров'я,

– розповів завідувач відділу ДУ "Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" Степан Томин.



Черги на ПЛР у Вінниці / Фото Суспільне

Рівне

Рівне, яке нещодавно перейшло у червону зону карантину, не виключення – у місті утворюються довжелезні черги перед пунктами ПЛР-тестування. Фото опублікували у місцевій Інстаграм-спільноті. Люди намагаються чітко дотримуватися соціальної дистанції.



Черги на ПЛР у Рівному / Фото Rivne_1283



Черги на ПЛР у Рівному / Фото Rivne_1283

Луцьк

За останній тиждень кількість людей, яких скеровують на ПЛР-тест у Луцьку, зросла удесятеро. Людям доводиться стояти по декілька годин, багато хто з температурою. Не всі пацієнти поміщаються у будівлі, тож декому доводиться стояти на вулиці. Через наплив пацієнтів, яких потрібно тестувати, нині аналізи беруть не двоє, а четверо медпрацівників.

Починаючи з 14-го січня було 60-70 людей, вчора (24 січня – ред.) було 155 обстежень, сьогодні — 315. Ми розуміємо, що завтра може бути ще більше, бо захворюваність росте,

– розповіла завідувачка відділення Людмила Пількевич.



Черги на ПЛР у Луцьку / Фото Суспільне

Важливо: в Україні розпочалась нова хвиля COVID-19. У місцях скупчення людей одягайте маску та дотримуйтеся соціальної дистанції. За прогнозами МОЗ, країна наближається до пікових показників – 40 – 60 нових хворих на добу.

Як отримати направлення на безкоштовний ПЛР-тест

Джерело: Центр громадського здоров'я