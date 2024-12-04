Відтак, в Альянсі подвоюють зусилля, щоб швидше озброїти Україну. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Важливо "Має настати відповідний час": Україна не наполягає на невідкладному вступі у НАТО під час війни

У НАТО хочуть зробити Україну сильнішою перед переговорами

У ЗМІ, посилаючись на власні джерела пишуть, що Путін відмовляється обговорювати можливості щодо припинення вогню. Втім, повернення Трампа у Білий дім спонукає союзників України у НАТО зосередитися на підтримці нашої країни.

Ба більше, джерела Bloomberg стверджують, що міністри закордонних справ під час зустрічі в Брюсселі зосередилися на питанні, як постачати Україні більше зброї. Разом з тим, міністри європейських країн розглядають різні сценарії припинення війни шляхом переговорів. Відомо, що обговорення включають різні гарантії безпеки, серед яких і такі, які б не провокували Путіна у майбутньому.

Одним із варіантів припинення бойових дій може стати створення демілітаризованої зони, яку, ймовірно, охоронятимуть і патрулюватимуть європейські війська,

– цитує Bloomberg одного зі співрозмовників.

Інший посадовець заявив, що ці обговорення відбуваються на тлі усвідомлення нестабільності ситуації в Україні. Водночас, за його словами, мирні переговори щодо врегулювання війни та припинення вогню "мають розпочатися найближчим часом".

У ЗМІ додають, що приватні міркування щодо ймовірних сценаріїв закінчення війни виникли після того, як генеральний секретар НАТО Марк Рютте в середу на зустрічі з міністрами зосереджувався на питанні надходження зброї в Україну. Водночас генсек Альянсу відклав розмови про будь-які шляхи до припинення вогню.

Ми повинні зробити більше, ніж просто тримати Україну в боротьбі. Ми повинні забезпечити достатню підтримку, щоб раз і назавжди змінити траєкторію цієї війни,

– наголосив Рютте під час завершення засідання НАТО.