Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на полях міністерської зустрічі НАТО. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Європейську правду".

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Для вступу України в НАТО має настати відповідний час

Сибіга заявив, що наразі не обговорюється формат членства та застосування статті 5.

Для цього має настати відповідний час,

– зауважив міністр.

Він визнав, що під час війни це не видається реальним.

"Ми країна, щодо якої ведеться російська агресія, і дійсно складно говорити про можливість членства країни в НАТО, коли на її території ведуться військові дії – це позиція окремих членів НАТО, які вважають, що це може спричинити пряме втягування їх у війну. А Україна цього не прагне", – наголосив Сибіга.

Однак при цьому принципова позиція Києва щодо вступу України в Альянс залишається незмінною. Наша держава продовжує вважати членство у НАТО єдиною можливою гарантією безпеки для країни. Наразі це питання є стратегічною метою.

Нагадаємо, що напередодні МЗС зробило заяву, що Україна офіційно відмовилася від гарантій, що є замінниками членства в НАТО. Також міністерство закликало відновити довіру до ідеї ядерного роззброєння.