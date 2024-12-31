Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк пояснив 24 Каналу, що стане початком розгромної поразки Росії.

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Дипломатична ізоляція Росії

Подоляк зазначив, що абсолютно можливий початок політичної трансформації Росії в будь-якому вигляді, адже це вже було у 1991 році. Але для цього потрібне розуміння Росії, що далі буде тільки гірше у різних напрямах, зокрема, в економічному та дипломатичному.

За його словами, дещо дивно, коли, попри абсолютно свідоме порушення норм міжнародного права, Росію запрошують не тільки в Генасамблею ООН виступати, а й на європейські саміти. Той же Сєргєй Лавров неодноразово був на самітах ОБСЄ.

Розумієте, країна, яка обнулює все, на чому тримається сучасна європейська цивілізація, присутня там, і вона говорить про те, як треба облаштувати безпеку Європи. Це нонсенс,

– сказав радник голови ОП.

Нейтральні країни бачать, що Лаврова запрошують на саміт ОБСЄ в Європу. І, додав він, це не спонукає їх відмовлятися від вкрай вигідних відносин з Росією.

Якою має бути поразка Росії

Радник голови ОП наголосив, що поразка Росії буде, коли все це буде зупинено. Коли Кремль, зокрема, розумітиме, що:

кількість грошей, які він збирає на глобальному ринку, суттєво впала;

можливостей обходити санкції суттєво поменшало;

значно подешевшала нафта;

Росія в ізоляції, хоч без певних гуманітарних спілкувань усе ж не обійдеться;

Україна отримує для війни проти Росії відповідні обсяги зброї;

на території України розміщений "неядерний стратегічний пакет стримування";

покладено край спекуляціям довкола того, чи буде Україна членом НАТО.

Тоді це означатиме початок розгромної поразки Російської Федерації,

– заявив Подоляк.

Він зауважив, що необов'язково всього цього потрібно досягнути винятково на полі бою.