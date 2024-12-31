Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк объяснил 24 Каналу, что станет началом разгромного поражения России.

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Дипломатическая изоляция России

Подоляк отметил, что абсолютно возможно начало политической трансформации России в любом виде, ведь это уже было в 1991 году. Но для этого нужно понимание России, что дальше будет только хуже в разных направлениях, в частности, в экономическом и дипломатическом.

По его словам, несколько странно, когда, несмотря на абсолютно сознательное нарушение норм международного права, Россию приглашают не только в Генассамблею ООН выступать, но и на европейские саммиты. Тот же Сергей Лавров неоднократно был на саммитах ОБСЕ.

Понимаете, страна, которая обнуляет все, на чем держится современная европейская цивилизация, присутствует там, и она говорит о том, как надо обустроить безопасность Европы. Это нонсенс,

– сказал советник главы ОП.

Нейтральные страны видят, что Лаврова приглашают на саммит ОБСЕ в Европу. И, добавил он, это не побуждает их отказываться от крайне выгодных отношений с Россией.

Каким должно быть поражение России

Советник главы ОП отметил, что поражение России будет, когда все это будет остановлено. Когда Кремль, в частности, будет понимать, что:

количество денег, которые он собирает на глобальном рынке, существенно упало;

возможностей обходить санкции существенно уменьшилось;

значительно подешевела нефть;

Россия в изоляции, хотя без определенных гуманитарных общений все же не обойдется;

Украина получает для войны против России соответствующие объемы оружия;

на территории Украины размещен "неядерный стратегический пакет сдерживания";

положен конец спекуляциям вокруг того, будет ли Украина членом НАТО.

Тогда это будет означать начало разгромного поражения Российской Федерации,

– заявил Подоляк.

Он отметил, что необязательно все это нужно достичь исключительно на поле боя.