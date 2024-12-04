Таким припущенням з 24 Каналом поділився генерал армії та екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, наголосивши, що це потужний ешелон. У перспективі кількість збільшиться до декількох тисяч таких ракет.

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Що означатиме масове виробництво українських ракет

За словами Маломужа, серійне виробництво українських ракет створить потужний щит для завдання ударів по російських аеродромах, з яких злітають стратегічні бомбардувальники для ударів балістикою та тактичні винищувачі для ударів КАБами.

Україна зможе бити по ракетних комплексах та пускових установках дронів. Ракети "Нептун" мають потужні заряди та систему захисту від РЕБ. Натомість балістична ракета-дрон "Паляниця" може завдавати ударів на відстань більш як 2 тисячі кілометрів.

Це вже можуть бути комплексні удари цілих роїв,

– наголосив Микола Маломуж.

Росія не зможе підіймати у повітря авіацію, яка бомбить українські населені пункти та позиції наших військових. Оскільки українська зброя нищитиме систему управління, боєприпаси, пальне та дезорієнтуватиме систему наведення.

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Нагадаємо, 13 квітня 2022 року, коли Сили оборони потопили флагман Чорноморського флоту Росії крейсер "Москва", завдавши по ньому ударів з українського ракетного комплексу "Нептун", стало історичним днем для української оборони.