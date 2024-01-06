В селе Городецкое неподалеку от Умани разгорелся скандал вокруг иерея Дмитрия Плаксивого, обвиняемого в колдовстве и других нарушениях. Черкасская епархия ПЦУ отстранила его от проведения служений, но часть общины стала на его защиту.

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Община против обвинений

По словам местных жителей, на священника осуществили клевету. Люди подчеркивают: иерей Плаксивы только недавно начал служить в местном храме и заслуживает восстановления.

В частности, жительница села Анна выразила свое возмущение: "Такое уже о нем рассказывают, это надо было придумать. Он только год или два как служит. Еще такого батюшку как он надо найти".

Мы собрались, чтобы батюшку возобновили. Мы еще будем ходатайствовать о привлечении к ответственности лиц, причастных к клевете, и людей, подделавших подписи в заявлении об отстранении священнослужителя,

– заявил председатель собрания Юрий.

СМИ указывают, что священника обвиняют в проведении обрядов с землей с кладбища, но конкретные лица, предъявившие обвинения, не названы.

В указе митрополита Черкасского и Чигиринского Иоанна говорится о "несоответствии сана священнослужителя, многочисленных нарушениях и соответствующих жалобах на его действия" как причине отстранения.



В Черкасской области уволили священника из-за нарушений и колдовства / Изображение из материала Суспильного

Важно! Черкасская епархия ПЦУ пока не предоставила официальных комментариев по ситуации. Журналисты Суспильного ожидают ответа от управления епархии и обещают опубликовать его немедленно после получения.

Вспомним, что недавно в сети разгорелся другой скандал, в эпицентре которого был священник из Львовской области. Собственно, в сети появилось видео, на котором мужчина в военной форме грубо общается с батюшкой. Он угрожал отвезти его силой в ТЦК, если тот добровольно не явится туда.

Впоследствии в территориальном центре комплектования заявили, что провели служебную проверку и обнаружили, что конфликт был спровоцирован плохими личными взаимоотношениями между военным и священнослужителем.