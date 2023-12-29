Так, священнослужителя чуть не прибил кусок потолка, упавшего из храма от взрывной волны. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает 24 Канал.
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Священнослужителя чуть не убило во время массированной атаки по Одессе
В сети распространяют видео, на котором видно, как священнослужитель в одном из храмов Одессы совершал службу, когда по всей стране объявили воздушную тревогу из-за угрозы обстрела российскими ракетами. Далее вблизи храма раздается мощный взрыв, оставивший за собой яркую вспышку.
На кадрах можно увидеть, что через несколько секунд с потолка храма падает кусок штукатурки или фрески возле места, где стоял священник. Чудом мужчина смог остаться невредимым в этом инциденте.
В Одессе священника чуть не прибил потолок: смотрите видео
Сам священник подошел к иконе, где стоял рядом с кадилом, и долгое время не мог понять, что с ним произошло. Стоит отметить, что кусок потолка упал вблизи новогодней елки, которую почему-то еще не успели украсить.
Пока неизвестно, что именно это был за храм в Одессе. Кроме того, также не сообщается, почему священнослужитель решил провести службу, когда Одесса находилась под массированным российским обстрелом.
Россияне массированно атаковали Одессу
- Сигнал воздушной тревоги раздался в Одессе 29 декабря в 06:33. После ночной атаки дронами утром россияне решили нанести по Одессе и ракетный удар.
- В конце концов стало известно, что враг попал в жилые дома мирных жителей. В результате трое одесситов погибли, также известно о по меньшей мере 22 раненых.
- В сети также появилось жуткое видео с последствиями атаки по многоэтажному зданию в Одессе. Это очередное военное преступление русских захватчиков.