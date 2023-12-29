Власти призывают местных жителей не пренебрегать безопасностью и спускаться в укрытие. В то же время о взрывах в Одессе около 07:44 сообщили журналисты.

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Тревога и взрывы в Одессе

Отметим, что сирены на территории одесской областной ночью на пятницу, 29 декабря, гудели два раза:

с 22:41 до 01:51;

от 06:33 до настоящего времени (по состоянию на 07:44).

В Воздушных силах констатировали, что в направлении Одессы летят крылатые ракеты из Кировоградской области. Около 08:04 раздался еще один взрыв. Местные говорят, что он был сильным.

В Силах обороны Юга подчеркнули, что работают системы ПВО по вражеским целям. Следует сохранять спокойствие и заботиться о собственной безопасности.



Что взять с собой в укрытие / Картинка 24 Канала