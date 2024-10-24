Об этом в интервью'ю изданию "Апостроф" рассказал Виталий Щербаков, инвестор и председатель созданного во исполнение Меморандума коллегиального органа – Дирекции по достройке.

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По словам Щербакова, Меморандумом определен источник финансирования дефицита на построение объектов "Аркады". Это 10% от площадей, сгенерированных от строительства и продажи квартир в новом ЖК "H2O" на массиве "Осокорки центральные".

Старт продаж в этом ЖК запланирован до конца года, что должно ускорить процесс, ведь пока работы по достройке объектов ведутся исключительно за счет кооперативов, которые организовали сами инвесторы, а также компании Stolitsa Group, которая добровольно авансирует на это собственные средства.

В то же время председатель Дирекции по достройке утверждает, что на сегодня большинство подписантов Меморандума перестали выполнять свои обязательства, а отдельные действия городских властей вообще ставят под угрозу его выполнение.

В качестве примера он привел судебные процессы между Киевским городским советом и застройщиком ЖК "Патриотика" ООО "Будеволюция".

В 2017 году компания-застройщик ЖК "Патриотика" за 365 миллионов гривен построила большой блок теплоподстанции и тепломагистраль в Дарницком районе Киева. Работы осуществлялись за средства фонда финансирования строительства "Патриотика", то есть за средства инвесторов,

– рассказал Щербаков.

По его словам, фактически деньгами инвесторов построили не квартиры, а объект инфраструктуры для города. Застройщик выполнил эти технические условия и рассчитывал, что город вернет эти деньги в фонд финансирования строительства.

"В планах Дирекции по достройке было направить эти средства, пусть и несколько обесцененные инфляцией за эти годы, на достройку 28-го дома "Патриотики". Но юристы Киевского городского совета в суде заняли принципиальную позицию: городская власть не имеет желания и не видит уместным возвращать деньги инвесторов "Аркады" для достройки их домов. Верховный Суд в итоге стал на сторону Киевского городского совета и отказал в удовлетворении этого иска", – добавил Щербаков.

Другой пример – судебные процессы по земельным участкам на "Осокорках Центральных".

"Фактически, основа Меморандума – пять земельных участков общей площадью 176 гектаров, на которых должен быть построен ЖК "H2O" и 10% прибыли с которого будет направлено на достройку "Эврики", "Патриотики" и "Патриотики на озерах", – пояснил Щербаков.

Он добавил, что в 2020 году истек срок аренды этих участков, начались судебные процессы по их продлению. По трем договорам есть положительные для инвесторов решения Верховного Суда – они пролонгированы до 2035 года, на первом участке при этом во исполнение Меморандума компанией Stolitsa Group сейчас активно ведется строительство того самого нового ЖК "Н2О".

Но в конце августа Верховный Суд отказал застройщику ООО "Контактбудсервис" в продлении договора аренды четвертого участка. Это фактически поставило под сомнение выполнение Меморандума и получение средств для достройки. Этому опять же предшествовала принципиальная позиция Киевсовета в суде. При этом, судьба еще одного участка, пятого, до сих пор рассматривается судом,

– утверждает Щербаков.

По его словам, город подписал Меморандум и гарантировал помощь в достройке объектов "Аркады".

"Зато сейчас мы сталкиваемся с проблемами по финансовому содействию (хотя такие обязательства у него по Меморандуму есть), и даже содействие административного и организационного – вышеописанная позиция юристов Киевсовета в суде лишнее тому подтверждение", – добавил он.

Напомним, в результатов банкротства банка "Аркада" более 10 тысяч киевских семей оказались без обещанного застройщиком жилья.

Меморандум, который определяет принципы и способ достройки и передачи инвесторам объектов обанкротившегося банка "Аркада" был подписан в апреле 2021 года. В частности, сторонами меморандума выступили: