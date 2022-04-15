Об этом 15 апреля заявил глава Пологовской райгосадминистрации Артур Крупский. По его словам, россияне еще не успели представить "мэра" Молочанска.

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"В Токмаке исполняющим обязанности городского головы назначили Владимира Вольвача. Игорь Котелевский сложил полномочия, но продолжает быть в городе, работает, чтобы помогать токмачанам", – рассказал Крупский.

Есть списки украинцев

Оккупанты поставили блокпост в Молочанской общине. Они никого не пускают и не выпускают. Кроме того, проводят обыски в человеческих помещениях и похищают участников АТО и активистов. У россиян есть списки тех, кого хотят арестовать.

В Молочанске захватчики также проверяют телефоны. Однако в Токмаке такого еще не делали.

Люди заблокированы

На захваченных территориях сложная гуманитарная ситуация, но коммунальщики, спасатели, банки и медики продолжают работать. В частности, врачи принимают до 12:00.

Наибольшей проблемой для местных жителей является приобретение товаров в магазинах, поскольку большинство из них принимают только наличные денежные средства, а с их получением есть определенные трудности,

– рассказал Крупский.

Он добавил, что магазины значительно подняли цены на товары. Поэтому самые бедные граждане не могут приобрести необходимое. Однако населению помогают сознательные местные предприниматели и бесплатно раздают еду.

"Организованные гуманитарные коридоры сейчас не работают. Желающих уехать из Токмака и Молочанска очень много, поэтому есть реальная потребность увеличить количество эвакуационных рейсов. Но сейчас такой возможности нет", – добавил Крупский.

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