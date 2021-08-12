"Сегодня узнала, что происходит здесь заседание сессии, и происходит незаконно. Но сегодня я не смогла зайти в сессионный зал, потому что полиция стала спереди и меня сюда не пропустила", – сказала депутат Бурынского городского совета Наталья Ильченко.

Городской глава Виктор Ладуха отметил, что в Бурыне продолжается мятеж. На прошлой неделе оппозиционные депутаты избрали нового секретаря горсовета, а теперь хотят проголосовать за новых заместителей мэра.

Эти вещи творит нардеп Гузенко, он прикрывает всех, а также "смотрящие", которые есть здесь на Бурынщине. То, что происходило при Януковиче, это еще были цветочки. Но я легитимный мэр, я принял присягу и меня уволить можно только согласно 79-й статье. Точка,

– пояснил городской глава Бурыни Виктор Ладуха.

Оппозиции все-таки удалось назначить заместителя Ладухе. Им стал его основной конкурент на прошлых выборах – Иван Рябоконь.

Именно после иска оппонента Второй харьковский апелляционный суд отменил постановление о регистрации Ладухи городским главой, аж через 8 месяцев после выборов, уверенный действующий городской глава. Эксперты предупреждают, что ситуация в Бурыни с отменой результатов выборов может стать опасным прецедентом для Украины и навредить национальной безопасности.