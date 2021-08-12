"Сьогодні дізналась, що відбувається тут засідання сесії, і відбувається незаконно. Але сьогодні я не змогла зайти до сесійної зали, тому що поліція стала спереду та мене сюди не допустила", – сказала депутат Буринської міської ради Наталя Ільченко.

Міський голова Віктор Ладуха наголосив, що у Бурині триває заколот. Минулого тижня опозиційні депутати обрали нового секретаря міськради, а тепер хочуть проголосувати за нових заступників мера.

Ці речі творить нардеп Гузенко, він прикриває всіх, а також «смотрящі», які є тут на Буринщині. Те, що відбувалось при Януковичі, це ще були квіточки. Але я легітимний міський голова, я склав присягу і мене звільнити можна лише згідно із 79-ю статтею. Крапка,

– пояснив міський голова Бурині Віктор Ладуха.

Опозиції таки вдалось призначити заступника Ладусі. Ним став його основний конкурент на минулих виборах – Іван Рябоконь.

Саме після позову опонента Другий харківський апеляційний суд скасував постанову про реєстрацію Ладухи міським головою, аж через 8 місяців після виборів, впевнений чинний міський голова. Експерти застерігають, що ситуація у Бурині зі скасуванням результатів виборів може стати небезпечним прецедентом для України та зашкодити національній безпеці.