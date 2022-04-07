Мэр Днепра рекомендовал людям, которые могут эвакуироваться на Запад страны или за границу, сделать это.

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Это касается людей, не вовлеченных в критическую инфраструктуру города.

Почему днепрян просят эвакуироваться

В городе может ухудшиться ситуация из-за обострений на Донбассе, которые ожидаются в ближайшее время. Всех переселенцев также просят не задерживаться в Днепре и ехать дальше.

Мы рекомендуем всем переселенцам не задерживаться в Днепре, а ехать дальше. А тем, кто думает, возвращаться ли, все же пересидеть в безопасности. В ближайшее время ожидается обострение ситуации на Донецком направлении, поэтому я рекомендую по возможности и если вы не задействованы в критической инфраструктуре, эвакуироваться,

– рассказал Борис Филатов.

Коммунальные предприятия и больницы Днепра работают в штатном режиме. В городе есть запас лекарства на несколько месяцев, а вскоре поступит партия медикаментов из Израиля.

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