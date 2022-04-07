Мер Дніпра рекомендував людям, які мають можливість евакуюватися на Захід країни або за кордон, зробити це.

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Це стосується людей, які не залучені у критичну інфраструктуру міста.

Чому дніпрян просять евакуюватися

У місті може погіршитись ситуація через загострення на Донбасі, які очікують найближчим часом. Усіх переселенців також просять не затримуватися у Дніпрі та їхати далі.

Наразі ми рекомендуємо усім переселенцям не затримуватися у Дніпрі, а їхати далі. А тим, хто думає, чи повертатися, все ж пересидіти у безпеці. Найближчим часом очікується загострення ситуації на Донецькому напрямку, саме тому я рекомендую за можливості та якщо ви не задіяні у критичній інфраструктурі, евакуюватися,

– розповів Борис Філатов.

Комунальні підприємства та лікарні Дніпра працюють у штатному режимі. У місті є запас ліків на кілька місяців, а невдовзі надійде партія медикаментів з Ізраїлю.

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