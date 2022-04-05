На щастя, ніхто не постраждав. Про це повідомив глава Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.
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Чиновник розповів, що має відео моменту знищення ракет. Однак зараз не можна оприлюднювати таку інформацію. Тому пообіцяв показати його після перемоги.
Яка ситуація в області
За словами Резніченка, на цю годину у Дніпропетровській області все нормально.
Працюємо і наближаємо перемогу,
– додав він.
Зауважимо, що в Дніпрі вночі кілька разів оголошували повітряну тривогу. Зокрема, близько 23:00, 03:00 та 05:00.
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