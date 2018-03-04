Городской голова Львова находится с визитом в США

Городской голова Львова Андрей Садовый находится с визитом в США. Мэр Садовый встретился с мэром Нью-Йорка Де Блазио, с которым обсудили вопросы поддержки политическим истеблишментом США Украины на всех уровнях а также роль и перспективы развития украинской общины в Нью-Йорке.

Накануне руководство Украинского института в Нью-Йорке обратилось с просьбой о помощи в представление интересов украинцев на встрече с г-ном де Блазио.

"Господин мэр обнаружил неподдельный интерес к украинскому вопросу и был очень хорошо осведомлен об Украине и тех вызовах, которые сейчас преодолевает наша страна. Я искренне этим поражен и думаю, что Украина в лице господина де Блазио может иметь хорошего друга", – рассказал Андрей Садовый.

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В течение 4-8 марта мэр Львова отправляется в Вашингтон где вместе с вице-спикером Оксаной Сыроид, главой фракции Объединение "Самопомич" в Верховной Раде Олегом Березюком и народным депутатом Сергеем Киралем проведет серию встреч с представителями американских властей и аналитических учреждений.