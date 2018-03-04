Міський голова Львова перебуває з візитом у США

Міський голова Львова Андрій Садовий перебуває з візитом у США. Мер Садовий зустрівся з мером Нью-Йорка Біллом де Блазіо, з яким обговорили питання підтримки політичним істеблішментом США України на усіх рівнях а також роль та перспективи розвитку української громади в Нью-Йорку.

Напередодні керівництво Українського інституту в Нью-Йорку звернулось з проханням про допомогу в представлення інтересів українців на зустрічі з паном де Блазіо.

"Пан мер виявив непідробний інтерес до українського питання і був дуже добре поінформований про Україну і ті виклики, які зараз долає наша країна. Я щиро цим вражений і думаю, що Україна в особі пана де Блазіо може мати доброго друга", – розповів Андрій Садовий.

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Протягом 4-8 бересня мер Львова вирушає до Вашингтона де разом з віце-спікером Оксаною Сироїд, головою фракції Об’єднання "Самопоміч" у Верховній раді Олегом Березюком та народним депутатом Сергієм Кіралем проведе серію зустрічей з представниками американської влади та аналітичних установ.