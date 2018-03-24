Горсовет на Закарпатье проголосовал за импичмент Порошенко: жесткая реакция Москаля

Городской совет Рахова на Закарпатье, принял резонансное решение об обращении в Верховную Раду Украины с требованием увольнения министра внутренних дел Арсена Авакова, генпрокурора Юрия Луценко и объявления импичмента президенту Петру Порошенко.

Как пишут местные СМИ, за соответствующее решение на очередной сессии проголосовали 17 из 26 депутатов Раховского горсовета.

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Поддержал такое обращение даже мэр города Виктор Медвидь.

В принятом документе, в частности, говорится, что отставка генпрокурора, главы МВД и импичмент президента должны стать для них наказанием за разгон протестующих под Верховной Радой 3 марта.

На такое резонансное решение отреагировал председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

Он убежден, что такое "политиканское решение" будет отменено в судебном порядке.

Такие решения – не компетенция местных советов, которые должны действовать только в соответствии с законом "О местном самоуправлении в Украине" ... депутаты высокогорного райцентра Украины, представив себя "политбюро СССР", принимают политические решения об отставке Президента и руководителей силовых структур страны! То, что это решение будет отменено судом, у меня никаких сомнений нет,

– цитирует Москаля его пресс-служба.

Председатель Закарпатской ОГА пригрозил, что после этого будет инициировать перед Верховной Радой Украины вопрос о досрочном прекращении полномочий Раховского горсовета и назначении внеочередных выборов.