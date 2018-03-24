Міськрада на Закарпатті проголосувала за імпічмент Порошенка: жорстка реакція Москаля

Міська рада Рахова, що на Закарпатті, ухвалила резонансне рішення про звернення до Верховної Ради України з вимогою звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генпрокурора Юрія Луценка та оголошення імпічменту президентові Петру Порошенку.

Як пишуть місцеві ЗМІ, за відповідне рішення на черговій сесії проголосувало 17 з 26 депутатів Рахівської міськради.

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Підтримав таке звернення навіть мер міста Віктор Медвідь.

В ухваленому документі, зокрема, йдеться, що відставка генпрокурора, глави МВС та імпічмент президента мають стати для них покаранням за розгін протестувальників під Верховною Радою 3 березня.

На таке резонансне рішення відреагував голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

Він переконаний, що таке "політиканське рішення" буде скасоване в судовому порядку.

Такі рішення – не компетенція місцевих рад, які мають діяти тільки у відповідності до закону "Про місцеве самоврядування в Україні"... депутати найвисокогірнішого райцентру України, уявивши себе "політбюро СРСР", приймають політичні рішення про відставку Президента й керівників силових структур країни! Те, що це рішення буде скасоване судом, у мене жодних сумнівів немає,

– цитує Москаля його прес-служба.

Голова Закарпатської ОДА пригрозив, що після цього ініціюватиме перед Верховною Радою України питання про дострокове припинення повноважень Рахівської міськради й призначення позачергових виборів.