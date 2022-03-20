Министерство обороны показало фотографии разбитой российской техники на территории Черниговской области.
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий 4 недели войны
Украинцы не рады незваным гостям, поэтому ожесточенно обороняются от вражеского нашествия. Как результат – куча металлолома, которая недавно была военной техникой оккупантов.
Уничтоженная российская техника на Черниговщине / Фото Минобороны Украины
Уничтоженная российская техника на Черниговщине / Фото Минобороны Украины
Уничтоженная российская техника на Черниговщине / Фото Минобороны Украины
Уничтоженная российская техника на Черниговщине / Фото Минобороны Украины