Министерство обороны показало фотографии разбитой российской техники на территории Черниговской области.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий 4 недели войны

Украинцы не рады незваным гостям, поэтому ожесточенно обороняются от вражеского нашествия. Как результат – куча металлолома, которая недавно была военной техникой оккупантов.

Уничтоженная российская техника на Черниговщине / Фото Минобороны Украины

Уничтоженная российская техника на Черниговщине / Фото Минобороны Украины

Уничтоженная российская техника на Черниговщине / Фото Минобороны Украины

Уничтоженная российская техника на Черниговщине / Фото Минобороны Украины