Міністерство оборони показало світлини розтрощеної російської техніки на території Чернігівської області.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій 4 тижня війни
Українці не раді незваним гостям, тому запекло обороняються від ворожої навали. Як наслідок – купа металобрухту, яка нещодавно була воєнною технікою окупантів.
Знищена російська техніка на Чернігівщині / Фото Міноборони України
Знищена російська техніка на Чернігівщині / Фото Міноборони України
Знищена російська техніка на Чернігівщині / Фото Міноборони України
Знищена російська техніка на Чернігівщині / Фото Міноборони України