Міністерство оборони показало світлини розтрощеної російської техніки на території Чернігівської області.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій 4 тижня війни

Українці не раді незваним гостям, тому запекло обороняються від ворожої навали. Як наслідок – купа металобрухту, яка нещодавно була воєнною технікою окупантів.

Знищена російська техніка на Чернігівщині / Фото Міноборони України

Знищена російська техніка на Чернігівщині / Фото Міноборони України

Знищена російська техніка на Чернігівщині / Фото Міноборони України

Знищена російська техніка на Чернігівщині / Фото Міноборони України