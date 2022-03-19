Однако сейчас невозможно следить за состоянием ядерной и радиационной безопасности на площадке ЧАЭС и территории зоны отчуждения. Также невозможен контроль ядерных материалов.

Кстати Украина и МАГАТЭ готовят соглашение о гарантиях безопасности ядерных объектов

Какую информацию получили с ЧАЭС

контролируемые параметры объекта "Укрытие";

мощность дозы гамма-излучения и плотность нейтронного потока в реакторных помещениях разрушенного энергоблока №4 не превышают эксплуатационные границы;

параметры радиационной обстановки на площадке ЧАЭС (по результатам измерений) не превышают свои контрольные уровни.

Напомним, что оккупанты захватили ЧАЭС еще в первый день войны. Больше 200 человек уже 4 недели находятся там – им не разрешают передать смену своим коллегам.

К теме – МАГАТЭ сообщило о новом возобновлении электроснабжения на ЧАЭС: