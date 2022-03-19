Однак зараз неможливо стежити за станом ядерної та радіаційної безпеки на майданчику ЧАЕС та на території зони відчуження. Також неможливий контроль ядерних матеріалів.

До речі Україна та МАГАТЕ готують угоду про гарантії безпеки ядерних об'єктів

Яку інформацію отримали з ЧАЕС

Контрольовані параметри об'єкту "Укриття";

потужність дози гамма-випромінювання та щільність нейтронного потоку у реакторних приміщеннях зруйнованого енергоблоку № 4 не перевищують експлуатаційних меж;

параметри радіаційної обстановки на майданчику ЧАЕС (за наявними результатами вимірювань) не перевищують своїх контрольних рівнів.

Нагадаємо, що окупанти захопили ЧАЕС ще в перший день війни. Понад 200 людей вже 4 тижні перебувають там – їм не дозволяють передати зміну своїм колегам.

До теми – МАГАТЕ повідомило про нове відновлення електропостачання на ЧАЕС: