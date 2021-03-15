Министерство финансов Украины обнародовало отчет о выполнении плана поступлений в Государственный бюджет за 2020 год. Основными наполнителями госказны ожидаемо стали промышленные предприятия.

"Годовые показатели наполнения бюджета в 2020 году обеспечены в полном объеме, несмотря на сложную ситуацию в начале года, – отчитывается Минфин. – Это свидетельствует, что стране удалось справиться с COVID-вызовами. Государство гарантирует, что все необходимые расходы будут профинансированы в полном объеме".

Пережили 2020

О положительных тенденциях заявила и заместитель директора Центра экономических стратегий Мария Репко:

Прошлый год Украина действительно пережила довольно неплохо. Запас прочности у страны, ее бюджет оказался значительным, и мы перешли в 2021 год со стабильным курсом, с нормальными числами по инфляции, и даже глобальные тренды в чем-то сыграли Украине на руку, потому что снизился дефицит торгового баланса.

Репко пояснила, благодаря чему удается обеспечивать жизнедеятельность страны: "Мы берем деньги, прежде всего, из налогов и неналоговых поступлений. Если говорить о бюджете, то основными его составляющими являются НДС с произведенных в Украине и с импортируемых товаров, налог на доходы физических лиц и налог на прибыль предприятия. Если экономика будет расти, это позволит увеличить государственные расходы и повлияет на социальную сферу, на образование, медицину и оборону, и на остальные функции, которые выполняет государство".

Миллиарды в бюджет

Основними наповнювачами бюджету-2020, як зазначалося вище, стали промислові підприємства.

Так, Группа Нафтогаз в 2020 году уплатила в госказну примерно 141,5 миллиарда гривен. Это – более 13% общих доходов бюджета за прошлый год, сообщает сайт Нафтогаза.

В эту сумму входят часть дивидендов по результатам 2019 года – 39,6 миллиарда гривен, а также – налоги и платежи по результатам урегулирования налогового долга ПАО "Укрнафта". В компании подчеркивают: "Группа Нафтогаз остается крупнейшим налогоплательщиком в Украине".



Промышленные предприятия – крупнейшие наполнители бюджета

22,1 миллиард гривен налогов и сборов направила в 2020 году в бюджеты всех уровней Группа "Метинвест" (с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий). Это на 5% выше уровня докризисного 2019-го, отмечает сайт группы.

В сумму уплаты вошли, в частности, налог на прибыль – свыше 5,2 миллиарда гривен, единый социальный взнос – до 5,2 миллиарда и налог на доходы физических лиц – 4,7 миллиарда.

6,4 миллиарда гривен – такой была в 2020 году общая сумма налогов и сборов "Арселормиттал Кривой Рог", сообщает сайт компании.

Из всей суммы на прямые платежи в бюджеты различных уровней приходится 2,6 миллиарда гривен, на долю НДС, уплаченного на таможне – почти 2,8 миллиарда, на единый социальный взнос – почти 1 миллиард. С учетом импортного НДС в общий фонд госбюджета Украины от предприятия поступили налоговые платежи в сумме 3,9 миллиарда гривен, а в местные бюджеты – 1,5 миллиарда.

Крупные суммы налогов перечислили в государственный бюджет и другие промышленные компании Украины. Причем сделали это, несмотря на "налоговые каникулы" для бизнеса.

Важно также отметить, что значительная часть налогов ушла в местные бюджеты. Это позволило регионам выстоять в кризисное время – в частности, обеспечить больницы всем необходимым, проводить противоэпидемические мероприятия и выплачивать зарплату работникам коммунальных предприятий. Кроме того, компании еще и напрямую перечисляли деньги на борьбу с COVID-19 и закупали для медучреждений оборудование и лекарства.

Борьба с COVID-19 в качестве примера

Десятки миллиардов гривен уплаченных налогов, возможно, кажутся кому-то не совсем убедительными или не информативными цифрами? Тогда давайте сравним их с очень важным для нашего бурного времени показателем – средствами украинского Фонда борьбы с COVID-19 в 2020 году. Итак, по данным Минфина, общий объем выделенных государством денег для этого фонда составил 80,9 миллиарда гривен. Причем на отдельные направления расходы были такими:

строительство и ремонт приемных отделений – 1,4 млрд грн

повышение надбавок и доплат медикам – 5,5 млрд грн

обеспечение лабораторий Минздрава и закупка средств индивидуальной защиты – 3,3 млрд грн

оборудование для приемных отделений опорных больниц – 2,3 млрд грн

субвенции местным бюджетам и обеспечение больниц кислородом – 1,4 млрд грн

Теперь отчетливо видно, чего стоят многомиллиардные налоги промышленных предприятий. Это, без преувеличения, жизнь и здоровье миллионов украинцев.