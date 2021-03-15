Міністерство фінансів України оприлюднило звіт про виконання плану надходжень до Державного бюджету за 2020 рік. Основними наповнювачами держскарбниці очікувано стали промислові підприємства.

"Річні показники наповнення бюджету в 2020 році забезпечено у повному обсязі, незважаючи на складну ситуацію на початку року, – звітує Мінфін. – Це свідчить, що країні вдалося впоратися з COVID-викликами. Держава гарантує, що всі необхідні видатки будуть профінансовані у повному обсязі".

Пережили 2020

Про позитивні тенденції заявила і заступниця директора Центру економічних стратегій Марія Репко:

Минулий рік Україна справді пережила досить непогано. Запас стійкості у країни, у її бюджету видався значним, і ми перейшли у 2021 рік зі стабільним курсом, із притомними числами по інфляції, і навіть глобальні тренди де в чому зіграли Україні на руку, бо знизився дефіцит торгового балансу.

Репко пояснила, завдяки чому вдається забезпечувати життєдіяльність країни: "Ми беремо гроші, насамперед, з податків і неподаткових надходжень. Якщо казати про державний бюджет, то основними його складовими є ПДВ з вироблених в Україні та з імпортованих товарів, податок на доходи фізичних осіб і податок на прибуток підприємства. Якщо економіка зростатиме, це дозволить збільшити державні видатки й вплине на соціальну сферу, на освіту, медицину й оборону, й на решту функцій, які виконує держава".

Мільярди в бюджет

Основними наповнювачами бюджету-2020, як зазначалося вище, стали промислові підприємства.

Так, Група Нафтогаз у 2020 році сплатила до держскарбниці приблизно 141,5 мільярда гривень. Це – понад 13% загальних доходів бюджету за минулий рік, повідомляє сайт Нафтогазу.

До цієї суми входять частина дивідендів за результатами 2019 року – 39,6 мільярда гривень, а також – податки і платежі за результатами врегулювання податкового боргу ПАТ "Укрнафта". У компанії підкреслюють: "Група Нафтогаз залишається найбільшим платником податків в Україні".



Промислові підприємства – найбільші наповнювачі бюджету

22,1 мільярд гривень податків і зборів направила в 2020 році до бюджетів усіх рівнів Група "Метінвест" (з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств). Це на 5% вище рівня докризового 2019-го, відзначає сайт групи.

У суму сплати увійшли, зокрема, податок на прибуток – понад 5,2 мільярда гривень, єдиний соціальний внесок – до 5,2 мільярда і податок на доходи фізичних осіб – 4,7 мільярда.

6,4 мільярда гривень – такою була у 2020-му загальна сума податків і зборів "АрселорМіттал Кривий Ріг", повідомляє сайт компанії. З усієї суми на прямі платежі до бюджетів різних рівнів припадає 2,6 мільярда гривень, на частку ПДВ, сплаченого на митниці, – майже 2,8 мільярда, на єдиний соціальний внесок – майже 1 мільярд. З урахуванням імпортного ПДВ до загального фонду держбюджету України від підприємства надійшли податкові платежі в сумі 3,9 мільярда гривень, а до місцевих бюджетів – 1,5 мільярда.

Великі суми податків перерахували в Державний бюджет й інші промислові компанії України. Причому зробили це, незважаючи на "податкові канікули" для бізнесу.

Важливо також відзначити, що значна частина податків пішла до місцевих бюджетів. Це дало змогу регіонам вистояти в кризовий коронавірусний час – зокрема, забезпечити лікарні всім необхідним, проводити протиепідемічні заходи і виплачувати зарплату працівникам комунальних підприємств. Окрім того, компанії ще й напряму перераховували гроші на боротьбу з COVID-19 і закуповували для медзакладів обладнання і ліки.

Боротьба з COVID-19 як приклад

Десятки мільярдів гривень сплачених податків, можливо, здаються комусь не зовсім переконливими чи не інформативними цифрами? Тоді давайте порівняємо їх з дуже важливим для нашого буремного часу показником – коштами українського Фонду боротьби з COVID-19 в 2020 році. Отже, за даними Мінфіну, загальний обсяг виділених державою грошей для цього фонду склав 80,9 мільярда гривень. Причому на окремі напрямки витрати були такими:

будівництво і ремонт приймальних відділень – 1,4 млрд грн

підвищення надбавок і доплат медикам – 5,5 млрд грн

забезпечення лабораторій МОЗ та закупівля засобів індивідуального захисту – 3,3 млрд грн

обладнання для приймальних відділень опорних лікарень – 2,3 млрд грн

субвенції місцевим бюджетам і забезпечення лікарень киснем – 1,4 млрд грн

Тепер чітко видно, чого вартують багатомільярдні податки промислових підприємств. Це, без перебільшення, життя і здоров’я мільйонів українців.