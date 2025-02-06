Она говорит, что никаких изменений относительно пересечения канала не было. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Госдеп и Reuters.

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Панама готова обсудить с США транзит кораблей

Свое заявление Госдеп сделал в четверг, 6 февраля.

Правительственные суда США теперь могут проходить по Панамскому каналу без сборов, экономя правительству США миллионы долларов в год,

– сообщили в американском ведомстве.

Однако впоследствии администрация Панамского канала поспешила опровергнуть это заявление.

Там говорят, что не вносили никаких изменений в сборы или прав на пересечение канала.

"С полной ответственностью администрация Панамского канала, как она отметила, готова наладить диалог с соответствующими официальными лицами США относительно транзита кораблей военного времени из этой страны", – добавили в Панаме.

К слову, 1 февраля новый госсек США Марко Рубио встретился с панамским президентом Хосе Раулем Мулино.

Он пожаловался, что "влияние Китая угрожает Панамскому каналу". Однако, Мулино опроверг это и добавил, что обсуждать с Рубио вопрос контроля канала не будет, потому что он принадлежит только Панаме.