Расследование будет касаться нескольких вопросов. Об этом изданию стало известно от представителей Госдепартамента и Конгресса, а также из полученных документов.

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Госдеп проведет расследование относительно завершения миссии США в Афганистане

Госдепартамент США начинает ряд расследований о прекращении дипломатических операций администрации Байдена в Афганистане. Об этом Генеральный инспектор Госдепа Диана Шоу уже сообщила Конгрессу. В частности говорится о ряде "надзорных проектов", касающихся прекращения военных и дипломатических миссий США в Афганистане.

Издание написало, что расследование будет касаться:

программ выдачи Штатами специальных иммигрантских виз для жителей Афганистана;

предоставления афганцам статуса беженцев;

а также экстренной эвакуации сотрудников американского посольства в Кабуле.

Кроме того, о начале расследования также сообщили комитеты юрисдикции Госдепа. Ведь действия требуют координации всего сообщества Генерального инспектора.

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