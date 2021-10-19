Расследование будет касаться нескольких вопросов. Об этом изданию стало известно от представителей Госдепартамента и Конгресса, а также из полученных документов.
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Госдеп проведет расследование относительно завершения миссии США в Афганистане
Госдепартамент США начинает ряд расследований о прекращении дипломатических операций администрации Байдена в Афганистане. Об этом Генеральный инспектор Госдепа Диана Шоу уже сообщила Конгрессу. В частности говорится о ряде "надзорных проектов", касающихся прекращения военных и дипломатических миссий США в Афганистане.
Издание написало, что расследование будет касаться:
- программ выдачи Штатами специальных иммигрантских виз для жителей Афганистана;
- предоставления афганцам статуса беженцев;
- а также экстренной эвакуации сотрудников американского посольства в Кабуле.
Кроме того, о начале расследования также сообщили комитеты юрисдикции Госдепа. Ведь действия требуют координации всего сообщества Генерального инспектора.
Коротко о выводе войск США из Афганистана
- Джо Байден весной 2021 года заявил, что Штаты после почти 20 лет миссии выведут свои войска из Афганистана. Тогда президент обещал это сделать до символической даты 11 сентября 2021 года.
- 15 августа 2021 ода боевики "Талибана" заявили, что полностью захватили страну. Президент Афганистана отрекся от власти и бежал из страны.
- В тот же день Байден заявил, что не жалеет о выводе войск из Афганистана. Президент США заверил, что считает решение вывести войска из Афганистана – правильным.
- 30 августа Пентагон сообщил о завершении вывода войск США из территории Афганистана. Миссия американцев продолжалась почти 20 лет и началась после терактов 11 сентября 2001 года. Последний американский военный генерал-майор Крис Донахью покинул афганскую землю вечером 30 августа 2021 года.