Розслідування стосуватиметься кількох питань. Про це виданню стало відомо від представників Держдепартаменту та Конгресу, а також з отриманих документів.
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Держдеп проведе розслідування щодо завершення місії США в Афганістані
Держдепартамент США розпочинає низку розслідувань щодо припинення дипломатичних операцій адміністрації Байдена в Афганістані. Про це Генеральний інспектор Держдепу Діана Шоу вже повідомила Конгрес. Зокрема мовиться про низку "наглядових проєктів", що стосуються припинення військових і дипломатичних місій США в Афганістані.
Видання написало, що розслідування стосуватиметься:
- програм видачі Штатами спеціальних іммігрантських віз для жителів Афганістану;
- надання афганцям статусу біженців;
- а також щодо екстреної евакуації співробітників американського посольства в Кабулі.
Окрім того, про початок розслідування також повідомили комітети юрисдикції Держдепу. Адже дії вимагають координації всієї спільноти Генерального інспектора.
Коротко про виведення військ США з Афганістану
- Джо Байден весною 2021 року заявив, що Штати після майже 20 років місії виведуть свої війська з Афганістану. Тоді президент обіцяв це зробити до символічної дати 11 вересня 2021 року.
- 15 серпня 2021 року бойовики "Талібану" заявили, що повністю захопили країну. Президент Афганістану зрікся влади та втік з країни.
- У той же день Байден заявив, що не шкодує про виведення військ з Афганістану. Президент США запевнив, що вважає рішення вивести війська з Афганістану – правильним.
- 30 серпня Пентагон повідомив про завершення виведення військ США з території Афганістану. Місія американців тривала майже 20 років і розпочалась після терактів 11 вересня 2001 року. Саме останній американський військовий генерал-майор Кріс Донахью покинув афганську землю ввечері 30 серпня 2021 року.