Мовиться про удар американського безпілотника в Афганістані наприкінці серпня 2021 року. Бомбардування сталося за кілька днів до виходу військ США з Кабулу.

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Підтримка родин загиблих

Міністерство оборони США взяло на себе зобов'язання виплат ex-gratia. Окрім цього, держдеп має також підтримувати членів родин, які зацікавлені у переїзді до США.

За словами заступника міністра оборони США з питань політики Коліна Кала, загиблі 29 серпня внаслідок удару безпілотника в Кабілу були мирними жителями та не мали зв'язку з терористами. Із 10 жертв 7 були дітьми.

Авіаудар скерували на смертника

Водночас раніше у Пентагоні заявляли, що авіаудар скерували на смертника "Ісламської держави", який нібито становив загрозу для виведення військ США з Афганістану. Однак майже одразу після цього з'явилися повідомлення про те, що внаслідок вибухів біля аеропорту Каміла Хаміда Карзая загинули цивільні.

Оприлюднили також відео з місця події, на якому можна побачити уламки автомобіля, розкиданого по двору. Згодом у Пентагоні заявили, що авіаудар був "трагічною помилкою".

Авіаудар США в Кабулі: що відомо

  • Американці у Кабулі 29 серпня підірвали автомобіль, де нібито перебував терорист, але загинули мирні мешканці.
  • Такі дії США стали реакцією на вбивство 13 військових та цивільних афганців біля аеропорту в Кабулі.
  • Наступного дня, 30 серпня, по аеропорту в столиці Афганістану випустили 5 ракет.