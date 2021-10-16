Мовиться про удар американського безпілотника в Афганістані наприкінці серпня 2021 року. Бомбардування сталося за кілька днів до виходу військ США з Кабулу.

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Підтримка родин загиблих

Міністерство оборони США взяло на себе зобов'язання виплат ex-gratia. Окрім цього, держдеп має також підтримувати членів родин, які зацікавлені у переїзді до США.

Зверніть увагу! Латинський вираз ex-gratia має значення "з милості". Якщо його використовують у юридичному контексті, то юридична або фізична особа здійснює виплати потерпілим добровільно й у такий спосіб не визнає за собою жодної юридичної відповідальності за певний випадок.

За словами заступника міністра оборони США з питань політики Коліна Кала, загиблі 29 серпня внаслідок удару безпілотника в Кабілу були мирними жителями та не мали зв'язку з терористами. Із 10 жертв 7 були дітьми.

Авіаудар скерували на смертника

Водночас раніше у Пентагоні заявляли, що авіаудар скерували на смертника "Ісламської держави", який нібито становив загрозу для виведення військ США з Афганістану. Однак майже одразу після цього з'явилися повідомлення про те, що внаслідок вибухів біля аеропорту Каміла Хаміда Карзая загинули цивільні.

Оприлюднили також відео з місця події, на якому можна побачити уламки автомобіля, розкиданого по двору. Згодом у Пентагоні заявили, що авіаудар був "трагічною помилкою".

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