Військовий чиновник підтвердив виданню, що Штати завдали удару по автомобілю зі смертниками, які перевозили вибухівку. До речі, ЗМІ написали, що вибухів могло бути два.
До теми У Кабулі пролунав новий потужний вибух: деталі та відео з місця
Штати у Кабулі знищили авто смертників з боєприпасами
Штати підтвердили, що з допомогою безпілотника нанесли удар по автомобілю, в якому перебувало "кілька терористів-смертників" з ІД.
Значні вторинні вибухи з автомобіля вказували на наявність значної кількості вибухових матеріалів,
– розповів чиновник зі Штатів.
Він також додав, що "наразі немає жодних ознак" жертв серед цивільного населення. Інформацію про значну кількість вибухівки підтвердив у твітері речник Центрального командування США Білл Урбан.
За інформацією "АР", Штати ліквідували бойовиків перед тим, як терористи зуміли завдати удару по аеропорту Кабула. Він також додав: "Оцінюємо можливість того, що постраждали цивільні, однак наразі про це свідчень немає".
ЗМІ публікують ймовірні наслідки удару: дивіться відео
Вибухів могло бути два: бойовики заявили про втрати
Бойовики "Талібану" заявили, що ракета влучила в квартал на північний захід від аеропорту, убивши дитину. Однак більше ніякої інформації про це немає.
Афганський телеканал Ariana News, посилаючись на джерела, повідомив у твітері про жертв.
За непідтвердженими даними видання, нібито був удар в будинок, де проживає 3 родини.
За словами очевидців, 6 людей, зокрема 4 дітей, були вбиті. Ще 4 отримали поранення, коли міномет влучив у будинок Кабулі,
– мовиться у повідомленні.
Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за цей вибух.
Коротко про вибухи 29 серпня в Кабулі
- У столиці Афганістану 29 серпня знову пролунав сильний вибух. Очевидці публікували фото густих хмар диму над Кабулом.
- Очевидці припускають, що вибух спричинила ракета, яка влучила у житловий будинок. Крім того, жителі Кабула зазначають, що таким чином американські війська можуть знищувати обладнання.
- До речі, 28 серпня Джо Байден заявив про високу ймовірність нової атаки на аеропорт Кабула. За оцінками військових, загроза висока, а напад можливий у найближчі 24 – 36 годин.