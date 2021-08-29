Військовий чиновник підтвердив виданню, що Штати завдали удару по автомобілю зі смертниками, які перевозили вибухівку. До речі, ЗМІ написали, що вибухів могло бути два.

До теми У Кабулі пролунав новий потужний вибух: деталі та відео з місця

Штати у Кабулі знищили авто смертників з боєприпасами

Штати підтвердили, що з допомогою безпілотника нанесли удар по автомобілю, в якому перебувало "кілька терористів-смертників" з ІД.

Значні вторинні вибухи з автомобіля вказували на наявність значної кількості вибухових матеріалів,

– розповів чиновник зі Штатів.

Він також додав, що "наразі немає жодних ознак" жертв серед цивільного населення. Інформацію про значну кількість вибухівки підтвердив у твітері речник Центрального командування США Білл Урбан.

За інформацією "АР", Штати ліквідували бойовиків перед тим, як терористи зуміли завдати удару по аеропорту Кабула. Він також додав: "Оцінюємо можливість того, що постраждали цивільні, однак наразі про це свідчень немає".

ЗМІ публікують ймовірні наслідки удару: дивіться відео

Вибухів могло бути два: бойовики заявили про втрати

Бойовики "Талібану" заявили, що ракета влучила в квартал на північний захід від аеропорту, убивши дитину. Однак більше ніякої інформації про це немає.

Афганський телеканал Ariana News, посилаючись на джерела, повідомив у твітері про жертв.

За непідтвердженими даними видання, нібито був удар в будинок, де проживає 3 родини.

За словами очевидців, 6 людей, зокрема 4 дітей, були вбиті. Ще 4 отримали поранення, коли міномет влучив у будинок Кабулі,

– мовиться у повідомленні.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за цей вибух.

Коротко про вибухи 29 серпня в Кабулі