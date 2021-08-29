Военный чиновник подтвердил изданию, что Штаты нанесли удар по автомобилю со смертниками, которые перевозили взрывчатку. Кстати, СМИ написали, что взрывов могло быть два.
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Штаты в Кабуле уничтожили авто смертников с боеприпасами
Штаты подтвердили, что с помощью беспилотника нанесли удар по автомобилю, в котором находилось "несколько террористов-смертников" из ИГИЛ.
Значительные вторичные взрывы из автомобиля указывали на наличие значительного количества взрывчатых материалов,
– рассказал чиновник из Штатов.
Он также добавил, что "пока нет никаких признаков" жертв среди гражданского населения. Информацию о значительном количестве взрывчатки подтвердил в твитере представитель Центрального командования США Билл Урбан.
По информации "АР", Штаты ликвидировали боевиков перед тем, как террористы сумели нанести удар по аэропорту Кабула. Он также добавил: "Оцениваем возможность того, что пострадали гражданские, однако пока об этом свидетельств нет".
СМИ публикуют вероятные последствия удара: смотрите видео
Взрывов могло быть два: боевики заявили о потерях
Боевики "Талибана" заявили, что ракета попала в квартал к северо-западу от аэропорта, убив ребенка. Однако больше никакой информации об этом нет.
Афганский телеканал Ariana News, ссылаясь на источники, сообщил в твитере о жертвах.
По неподтвержденным данным издания, якобы был удар в дом, где проживает 3 семьи.
По словам очевидцев, 6 человек, в том числе 4 детей, были убиты. Еще 4 получили ранения, когда миномет попал в дом в Кабуле,
– говорится в сообщении.
Пока никто не взял на себя ответственность за этот взрыв.
Кратко о взрывах 29 августа в Кабуле
- В столице Афганистана 29 августа вновь прогремел сильный взрыв. Очевидцы публиковали фото густых облаков дыма над Кабулом.
- Очевидцы предполагают, что взрыв вызвала ракета, которая попала в жилой дом. Кроме того, жители Кабула отмечают, что таким образом американские войска могут уничтожать оборудование.
- Кстати, 28 августа Джо Байден заявил о высокой вероятности новой атаки на аэропорт Кабула. По оценкам военных, угроза высока, а нападение возможно в ближайшие 24 – 36 часов.