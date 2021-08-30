Про це в ефірі 24 каналу розповів керівник секції Азійсько-тихоокеанського регіону New Geopolitics Research Network Юрій Пойта. Як він зауважив, наразі ситуація в Афганістані є достатньо напруженою, тож такі інциденти не вдарять по США.
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Чому авіаудар не вплине на країну
За словами Пойти, навіть попри те, що США не змогли передбачити падіння Кабулу, країна ефективно займається евакуацією громадян Афганістану на свою територію.
Зокрема, з країни вже вдалося перевезти понад 100 тисяч людей.
З мого погляду, удару по іміджу у зв'язку з цією ситуацією не буде,
– заявив журналіст-міжнародник.
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Пойта розповів про авіаудар США у Кабулі: дивіться відео
Що цьому передувало
- У столиці Афганістану, яку захопили бойовики "Талібану", 29 серпня пролунав новий вибух. У Пентагоні підтвердили, що вони завдали удару по смертниках "Ісламської держави".
- Внаслідок цієї атаки вдалося знищити всіх терористів, які перевозили вибухівку.
- Однак від потужного удару безпілотника постраждали й мирні мешканці столиці Афганістану. Відомо, що загинули 9 членів однієї сім'ї. Серед них – 6 дітей.