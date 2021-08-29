Про це заявив Абдул Бакі Хакані, якого нещодавно призначили виконувачем обов'язків міністра освіти. Він зазначив, що чоловіки та жінки продовжать здобувати освіту в окремих класах відповідно до ісламського права.
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За його словами, афганські дівчата мають право вчитися, але вони не можуть навчатися в одному класі з хлопцями.
Чоловікам не можна навчати жінок
Крім того, журналіст Башир Ахмад Гвах написав на своїй сторінці у твітері, що міністр вищої освіти Талібану повідомив про заборону чоловікам навчати жінок.
"Це позбавить дівчаток вищої освіти, тому що університети не можуть собі цього дозволити, не вистачає людських ресурсів", – зазначив журналіст.
Текст публікації Башира Ахмада Гваха:
Таліби офіційно оголосили про заборону спільного навчання. "Чоловікам заборонено навчати дівчат", – каже міністр вищої освіти Талібану.
Це фактично позбавить дівчат вищої освіти, оскільки університети не можуть собі цього дозволити, а людських ресурсів недостатньо.
Як "Талібан" дискримінує жінок
- Бойовики "Талібану" заборонили жінкам виходити з дому. Вони не можуть ходити на роботу. Таліби запевняють, що таке рішення тимчасове.
- На пресконференції 17 серпня таліби запевняли, що не дискримінуватимуть жінок. Також повідомили, що дозволять не покривати тіло паранджею.
- Проте того ж 17 серпня вбили жінку серед вулиці. Вона нібито порушила закони ісламу.
- Члени угруповання "Талібан" також вбили жінку, яка відмовилася їм готувати їжу. У неї було 4 дитини.