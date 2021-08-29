Об этом заявил Абдул Баки Хакани, которого недавно назначили исполняющим обязанности министра образования. Он отметил, что мужчины и женщины продолжат получать образование в отдельных классах в соответствии с исламским правом.
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По его словам, афганские девушки имеют право учиться, но они не могут учиться в одном классе с ребятами.
Мужчинам нельзя обучать женщин
Кроме того, журналист Башир Ахмад Гвах написал на своей странице в твиттере, что министр высшего образования Талибана сообщил о запрете мужчинам обучать женщин.
"Это лишит девочек высшего образования, потому что университеты не могут себе этого позволить, не хватает человеческих ресурсов", – отметил журналист.
Текст публикации Башира Ахмада Гваха:
Талибы официально объявили о запрете совместного обучения. "Мужчинам запрещено обучать девушек", – говорит министр высшего образования Талибана.
Это фактически лишит девушек высшего образования, поскольку университеты не могут себе этого позволить, а человеческих ресурсов недостаточно.
Как "Талибан" дискриминирует женщин
- Боевики "Талибана" запретили женщинам выходить из дома. Они не могут ходить на работу. Талибы уверяют, что такое решение временное.
- На пресс-конференции 17 августа талибы уверяли, что не будут дискриминировать женщин. Также сообщили, что позволят не покрывать тело паранджой.
- Однако 17 августа убили женщину среди улицы. Она якобы нарушила законы ислама.
- Члены группировки "Талибан" также убили женщину, которая отказалась им готовить еду. У нее было 4 ребенка.