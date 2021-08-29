Об этом заявил Абдул Баки Хакани, которого недавно назначили исполняющим обязанности министра образования. Он отметил, что мужчины и женщины продолжат получать образование в отдельных классах в соответствии с исламским правом.

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По его словам, афганские девушки имеют право учиться, но они не могут учиться в одном классе с ребятами.

Мужчинам нельзя обучать женщин

Кроме того, журналист Башир Ахмад Гвах написал на своей странице в твиттере, что министр высшего образования Талибана сообщил о запрете мужчинам обучать женщин.

"Это лишит девочек высшего образования, потому что университеты не могут себе этого позволить, не хватает человеческих ресурсов", – отметил журналист.

Текст публикации Башира Ахмада Гваха:

Талибы официально объявили о запрете совместного обучения. "Мужчинам запрещено обучать девушек", – говорит министр высшего образования Талибана.

Это фактически лишит девушек высшего образования, поскольку университеты не могут себе этого позволить, а человеческих ресурсов недостаточно.

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