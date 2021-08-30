Об этом в эфире 24 канала рассказал руководитель секции Азиатско-тихоокеанского региона New Geopolitics Research Network Юрий Пойта. Как он отметил, сейчас ситуация в Афганистане является достаточно напряженной, поэтому такие инциденты не ударят по США.

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Почему авиаудар не повлияет на страну

По словам Пойты, даже несмотря на то, что США не смогли предсказать падение Кабула, страна эффективно занимается эвакуацией граждан Афганистана на свою территорию.

В частности, из страны уже удалось перевезти более 100 тысяч человек.

С моей точки зрения, удара по имиджу в связи с этой ситуацией не будет,

– заявил журналист-международник.

Обратите внимание! По международному аэропорту Кабула 30 августа выпустили по меньшей мере 5 ракет. Джозеф Байден приказал усилить защиту американских военных.

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Пойта рассказал об авиаударе США в Кабуле: смотрите видео

Что этому предшествовало