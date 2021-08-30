Однако от мощного взрыва пострадали и мирные жители столицы Афганистана. Сообщается также, что погибли девять членов одной семьи, среди них – шестеро детей.

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Информацию о жертвах уже подтвердил пресс-секретарь Центрального командования США Билл Урбан.

Мы знаем, что в результате разрушения транспортного средства произошли значительные и мощные взрывы, которые свидетельствуют о наличии большого количества взрывного материала внутри, что могло привести к дополнительным жертвам,

– сказал он.

Билл Урбан также добавил, что "неясно, что могло произойти, и мы проводим дальнейшее расследование".

Обратите внимание! Авиаудар по ИГИЛ – это месть за смерть 13 американских военных, погибших в результате терактов в Кабуле 26 августа. Джо Байден заявил, что террористов найдут и накажут. Он отметил, что приказал готовить атаки против "Исламского государства".

Теракты в Кабуле: что известно

Первый взрыв в Кабуле произошел 26 августа. Террорист-смертник подорвал себя у входа в аэропорт. Это произошло посреди толпы.

Второй взрыв прогремел неподалеку от гостиницы, расположенной возле аэропорта. Вероятно, его вызвал заминированный автомобиль.

В результате этих инцидентов погибли более 100 человек. Ответственность за теракты взяли на себя боевики "Исламского государства".

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