В Кабуле сработала система C-RAM, которая предназначена для защиты войск от ракет, артиллерии и минометного обстрела.

К теме Из Афганистана необходимо эвакуировать еще примерно 300 граждан США, – Блинкен

Пока сообщений о жертвах нет

Как сообщают источники среди американских чиновников, жертв, по предварительной информации, нет. Пока главной является версия, что ракетный обстрел осуществили боевики "ИГИЛ", однако официальных подтверждений этому нет.

Байден проинформирован о нападении

О ракетном обстреле проинформировали президента Джо Байдена. По словам его пресс-секретаря Джен Псаки, глава Белого дома приказал усилить безопасность американских военных.

Американцы совершили удар по террористу-смертнику

Отметим, что 29 августа в Кабуле американские военные совершили удар с беспилотника по террористу-смертнику. Он направлялся на автомобиле в аэропорт. Тем временем боевики "Талибана" заявили, что 29 августа ракеты убили ребенка. Афганские телеканалы сообщили о нескольких жертвах.

Актуально "Это лишит высшего образования": в Афганистане запретили мужчинам и женщинам учиться вместе

Обратите внимание! США продолжают эвакуацию своих военных и гражданских лиц из Афганистана. Ранее талибы давали на это время американцам – до 31 августа. После этого они планируют полностью взять контроль над аэропортом Хамида Карзая.